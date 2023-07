ASCOLTA L'ARTICOLO

È stata concessa la misura della permanenza in casa al giovane di 17 anni di Strasatti di Marsala, arrestato dai carabinieri e condotto in carcere qualche giorno addietro, perchè, in concorso con un altro giovane appena maggiorenne (già in carcere), ha aggredito un uomo, disabile, intento ad acquistare sigarette in una contrada di Marsala. La decisione è stata presa dal giudice Alessandra Puglisi dopo l’interrogatorio di garanzia. Il minore, per il quale la Procura aveva chiesto l’arresto per tentato omicidio in concorso e rapina, è stato poi tradotto in carcere per lesioni e rapina, così come si evince dall’ordinanza firmata dal giudice. Durante l’interrogatorio il minore avrebbe ammesso il suo pentimento, visto che ci sarebbe stato uno scambio di persona per l’uomo aggredito e che non ci sarebbe stata l’intenzione di rubare la macchina. Il minore di Strasatti è difeso dall’avvocato Matilde Mattozzi.

AUTORE. Redazione