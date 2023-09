ASCOLTA L'ARTICOLO

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto un 27enne marsalese per i reati di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale. I Carabinieri, impegnati in un servizio perlustrativo nel centro cittadino sono stati chiamati a intervenire presso l’abitazione dell’uomo che stava aggredendo i propri genitori. Giunti sul posto i militari venivano a loro volta aggrediti dal 27enne che, in un evidente stato di alterazione psicofisica, si sarebbe scagliato contro di loro impugnando una sedia in metallo e proferendo frasi ingiuriose e minacciose nei loro confronti. Nella circostanza l’uomo veniva prontamente tratto in arresto.

