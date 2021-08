ASCOLTA L'ARTICOLO

Sono stati pubblicati sul sito del Comune di Castelvetrano i modelli per richiedere le agevolazioni ai soggetti passivi TARI (utente domestiche e non domestiche). Sono beneficiari i soggetti che risiedono nel Comune di Castelvetrano e che, a causa della crisi economica derivata dall’emergenza COVID – 19, versino in condizioni di difficoltà sociale ed economica, in base al criterio del valore ISEE, così come previsto dall’art. 53 del D. L. “Sostegni-bis” (D.L. n. 73 del 2021) in merito all’adozione di “Misure urgenti di solidarietà Alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”, cosiddetto Fondo di Solidarietà Alimentare.

L’agevolazione va richiesta presentando brevi manu all’ufficio protocollo del Comune di Castelvetrano o a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it; entro il 29/10/2021 istanza sul modello predisposto dall’Ufficio Tributi e scaricabile dal sito del Comune di Castelvetrano https://comune.castelvetrano.tp.it/; nella Sez. AVVISI allegando copia del documento di identità in corso di validità e attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dall’organo competente.

Per qualsiasi richiesta di informazione si prega di voler contattare la IX DIREZIONE – Servizio TARI ai seguenti recapiti: tel. 0924 909320. email: tributi@comune.castelvetrano.tp.it

Ecco gli AVVISI e le ISTANZE da presentare

AVVISO DOMESTICHE

AVVISO NON DOMESTICHE

ISTANZA DOMESTICHE

ISTANZA NON DOMESTICHE