L’Amministrazione Comunale di Castelvetrano sensibile ai bisogni della comunità locale aveva per tempo attivato le procedure selettive finalizzate alla istituzione di una “farmacia succursale”, difatti su impulso dell’Amministrazione, con la Determinazione Dirigenziale nr. 10 del 21 marzo scorso veniva pubblicato l’avviso indirizzato ai titolari di farmacia operanti nel territorio comunale, per il conferimento della sede di farmacia succursale (art. 116 del T.U.LL.SS.) da attivare nella frazione di Triscina di Selinunte per la prossima stagione estiva 2023.

Com’è noto, nel periodo estivo, nella frazione balneare si riscontrano costanti e significative fluttuazioni in aumento di abitanti che rendono opportuno che una attenta Amministrazione assicuri un adeguato servizio di assistenza farmaceutica alla borgata.

Dal verbale di selezione delle richieste pervenute, pubblicato ieri sulla pagina del Comune, si legge che la farmacia Scarpinati S.r.l ha risposto favorevolmente all’avviso. Adesso, procederà l’iter amministrativo che prevede la comunicazione del risultato della selezione all’Assessorato Regionale alla Sanità per l’autorizzazione di competenza.

In merito, l’Assessore alle Borgate Marinare Antonino Manuzza, ha dichiarato: “grazie agli uffici che dopo il nostro input si sono attivati con solerzia. Questo ci ha permesso di poter dare continuità, per il terzo anno consecutivo, a questo importantissimo servizio, tanto apprezzato dalla comunità. Grazie alla D.ssa Gagliano per aver aderito all’avviso e congratulazioni al Dr. Scarpinati, aggiudicatario per il secondo anno consecutivo, che permetterà così, nel periodo di massima frequentazione, di poter migliorare la qualità della borgata in termine di servizi. Borgata a cui non mancherà mai l’interesse dell’Amministrazione Alfano”.

