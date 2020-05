Per l’acquisto del cellulare, della lavatrice oppure dell’automobile, ci si affida ad esperti e tecnici del settore che consigliano il modello che più si configura alle esigenze richieste. Per gli immobili, invece, spesso ci si affida al proprio istinto, alle proprie conoscenze o al passaparola. Niente di più sbagliato!

La casa è un progetto di vita, un investimento di lunga durata e una risorsa senza tempo frutto di lavoro e sacrifici. Non si può improvvisare l’acquisto, né la vendita. Per questo motivo, i professionisti dell’Agenzia ID Immobiliare Design di Castelvetrano, sono pronti ad aiutarvi nella scelta seguendo passo passo tutte le varie fasi dell’acquisto o della vendita, mettendo disposizione dei clienti tutto il sapere necessario affinché si possa realizzare il progetto nel migliore dei modi.

L’Agenzia ID Immobiliare Design di Antonino Barbera e Antonino Catalanotto offre, inoltre, il servizio di valutazione gratuita degli immobili per andare in contro alle numerose richieste da parte dei clienti che desiderano acquistare o affittare. Il servizio di valutazione, che non costituisce nessun tipo di impegno, viene eseguito con la massima discrezione e professionalità e facilita di gran lunga l’incontro tra venditore e acquirente. Perché non approfittarne?

Se possiedi un immobile, una casa da ristrutturare, un appartamento, una villetta con giardino o qualsiasi altro tipo di immobile nelle zone di Castelvetrano, Selinunte, Triscina, Montevago e Portopalo di Menfi rivolgiti a dei professionisti del settore, Contatta l’Agenzia ID Immobiliare Design. Prenota un appuntamento.

Per maggiori informazioni:

agenzia: Via Vittorio Emanuele, 142 Castelvetrano

email: immobiliaredesign1@gmail.com

recapiti telefonici: 0924 534821 – 3382248714 – 320591591

oppure visita il sito www.immobiliaredesign.com