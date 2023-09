ASCOLTA L'ARTICOLO

I due dati che saltano più agli occhi sono questi: Cosa Nostra si muove e fa affari sul web e poi in Sicilia risulterebbe sempre “attrattiva” per i giovani. Sono questi due aspetti dell’ultima relazione semestrale della Direzione Investigativa Antimafia resa pubblica pochi giorni addietro. Il mondo cambia e le mafie si adattano, si adeguano, si aggiornano. Il contesto della criminalità organizzata di stampo mafioso è meno violento e più affaristico, fatto di corruzione e intimidazione, capace di rivolgere il proprio sguardo anche alle nuovissime tecnologie.

Tra le sfide nuove della mafia, la Dia indica la necessità di «aumentare le capacità di penetrazione del metaverso, delle comunicazioni criptate e in generale del web (sia la rete internet che il dark web) e in altri settori del mondo digitale meno conosciuti, perché le mafie sono capaci di rigenerarsi continuamente ed hanno a loro disposizione tecnologie e tecnici di altissima specializzazione. Per rimanere al passo dei tempi, cercando di essere magari un passo avanti a loro, poichè esse operano sempre più sul web e nel metaverso».

Poi quel rapporto tra mafia e giovani che in Sicilia esisterebbe. La Dia scrive che «la criminalità organizzata siciliana risulterebbe esercitare una capacità attrattiva sulle giovani generazioni, coinvolgendo non solo la diretta discendenza delle famiglie mafiose ma, anche e soprattutto, un bacino di utenza più esteso al fine di ampliare la necessaria manovalanza criminale». In particolare nello spaccio al minuto di sostanze stupefacenti, i clan «ricercherebbero manovalanza anche tra i più giovani nelle periferiche e più degradate aree urbane».

Meno violenza, dunque, è più affari senza fare scruscio. Ecco perché la Dia sollecita che «la soglia di vigilanza sugli appalti ed erogazioni pubbliche va massimizzata con un approccio adeguato ai tempi, superando l’idea che la criminalità organizzata sia confinata entro ristretti limiti nazionali». La criminalità si muove su scala globale, «sfruttando ogni opportunità di profitto e realizzando una notevole espansione speculativa».

