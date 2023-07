ASCOLTA L'ARTICOLO

Castelvetrano piange la scomparsa di Ignazio De Blasi, stimato artista conosciuto come il “cantastorie del Belìce”. Aveva 69 anni e combatteva contro un terribile male. Originario di Partanna aveva spiazzato tutti con un annuncio nel 2019: «Pregate per me se vi fa piacere affinché mi possa liberare da questo maledetto cancro».

Ignazio De Blasi era un cultore della tradizione siciliana e una persona “vulcanica” sul vero senso della parola. Ha dipinto, scritto e cantato la Sicilia di una volta come pochi altri sono riusciti a fare. La scoperta del tumore lo aveva costretto a rallentare le attività artistiche per dedicarsi di più alle cure.

“Si spegne un’altro pezzo di storia della nostra Manifestazione – si legge in una nota degli organizzatori del Corteo Storico di Santa Rita – Ignazio De Blasi per primo in assoluto 21 anni fa, decantò i quadri viventi del nostro Corteo storico, da Castelvetrano a Cascia dove fece conoscere la vita di Santa Rita in versi in lingua siciliana”

AUTORE. Redazione