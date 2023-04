ASCOLTA L'ARTICOLO

Complici la disponibilità di tecnologie sempre più all’avanguardia e una sempre più crescente fiducia da parte dei consumatori verso i venditori online, continuano ad aumentare i volumi delle vendite realizzate tramite i siti di e-commerce in Italia. A partire dai mesi del lockdown, in piena pandemia, fino ai primi giorni del 2023, il settore è stato in costante e continua crescita e non accenna a subire battute di arresto. L’abitudine da parte degli italiani – e non solo di questi – ad acquistare online, ricevendo comodamente a casa gli ordini effettuati tramite un pc o uno smartphone, è ormai così radicata che sembra impossibile tornare indietro.

Se è vero che, statistiche alla mano, risulta il Nord del Paese l’area con un maggiore uso dei canali digitali, i maggiori livelli di crescita in termini di vendite si registrano proprio al Centro-Sud, con la Sicilia tra le regioni più coinvolte e attive sul mercato online.

prodotti tipici siciliani. A partire dai primi mesi del 2020, durante il periodo più critico della pandemia da Coronavirus, si sono moltiplicati a dismisura i canali di vendita online dedicati alle eccellenze enogastronomiche siciliane: kit di cannoli pronti all’uso, arancine sottovuoto pronte per essere fritte e gustate ovunque nel mondo, ma anche farine, conserve, sughi pronti, olio d’oliva, salumi e formaggi, dolci e biscotti vari, creme spalmabili e vini sono i Non è un caso che nelle prime posizioni della classifica dei beni più acquistati online figurino proprio i. A partire dai primi mesi del 2020, durante il periodo più critico della pandemia da Coronavirus, si sono moltiplicati a dismisura i: kit di cannoli pronti all’uso, arancine sottovuoto pronte per essere fritte e gustate ovunque nel mondo, ma anche farine, conserve, sughi pronti, olio d’oliva, salumi e formaggi, dolci e biscotti vari, creme spalmabili e vini sono i prodotti tipici siciliani più venduti e apprezzati in Italia e nel mondo.

Sarà la nostalgia di casa provata dai sempre più numerosi siciliani fuori sede, studenti e lavoratori, sarà la facilità con cui ormai è possibile effettuare un ordine e riceverlo comodamente a casa, ovunque ci si trovi, ma grazie all’ascesa degli e-commerce è sempre più boom di prodotti tipici siciliani nel mercato online. Fare acquisti via internet piace sempre di più agli italiani, i quali riconoscono ai canali di vendita digitali dei vantaggi innegabili, sia in termini di convenienza, grazie alle tante offerte che periodicamente vengono proposte, sia in termini di comodità.

AUTORE. Giacomo Moceri