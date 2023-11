Giovanni Pellegrino è stato confermato presidente dell’Automobile Club Trapani anche per il quadriennio 2023/2027. La sua nomina, all’unanimità, è avvenuta nel corso della prima seduta della nuova Giunta, riunitasi in seguito al rinnovo degli organi dell’Ac Trapani. Giovanni Pellegrino è al quinto mandato da presidente dell’Ac Trapani e nei 16 anni precedenti «l’azione che abbiamo portato avanti ha consentito di raggiungere, oggi, una serenità contabile importantissima – sono le parole del riconfermato presidente dell’Ac Trapani – pro-prio in questi giorni è stato approvato il Bilancio 2022, dal quale si evince il buono stato di salute dell’ente».

L’Automobile Club Trapani adesso si prepara a nuove sfide. Non soltanto quelle sportive, con la Cronoscalata Monte Erice che è stata inserita nel nuovo campionato Supersalita. L’Ac Trapani, infatti, ha in corso delle interlocuzioni con altri enti del territorio al fine di avviare delle collaborazioni che vengano incontro alle esigenze della popolazione, a cominciare dalla sicurezza stradale. «Siamo un ente pubblico e come tale dobbiamo operare – continua Pelle-grino -al fianco e a favore degli automobilisti e dei cittadini in generale». Nel corso della prima Giunta, poi, sono anche stati nominati i due vicepresidenti. Si tratta di Giuseppe Di Gregorio e di Gioacchino Piazza, mentre Rocco Castro e Paolo Salvatore Poma, quest’ultimo in qualità di socio speciale, sono gli altri due componenti della Giunta.