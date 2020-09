Firmato a Gibellina, accordo di collaborazione tra La Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa – e La Rete Museale e Naturale Belicina, l’associazione dei Musei dell’area belicina che compongono insieme un sistema museale territoriale molto attivo.

Obiettivi dell’Accordo sono la collaborazione per iniziative di valorizzazione e migliore conoscenza del patrimonio materiale e immateriale del territorio e dell’intera area mediterranea, promozione di forme di turismo culturale, lento, creativo, responsabile e sostenibile, migliorare la gestione e la fruizione dei musei e dei siti culturali coinvolti, anche attraverso iniziative pilota.

Si prevede di organizzare insieme azioni di marketing culturale, eventi, mostre, seminari, formazione tecnica, incontri con la società civile, iniziative sul dialogo interculturale mediterraneo, scambi tra comunità e giovani dei Paesi mediterranei, programmi per le scuole, promozione d’impresa culturale e creativa, progetti internazionali su tematiche condivise, azioni di comunicazione, campagne promozionali.

Dichiara Antonio Barone, Direttore della Rotta dei Fenici: “Questo accordo rientra nella strategia di valorizzazione che La Rotta dei Fenici sta portando avanti lungo l’Antica Via Selinuntina, anche attraverso progetti europei già attivi. L’obiettivo è contribuire a migliorare i servizi offerti e l’appeal dell’area belicina dal punto di vista culturale e turistico. Ma anche sviluppare nuove iniziative imprenditoriali soprattutto per i giovani. Per questo dobbiamo alzare il livello culturale del territorio che sta pagando oltremodo la mancanza di conoscenze tecniche specifiche. Saremo al fianco della Rete Museale Belicina e di tutti i territori che vorranno crescere per rendere il loro territorio competitivo. ”

Conclude Giuseppe Maiorana, Presidente della Rete Museale e Naturale Belicina: “Siamo contenti di poter continuare, ancora una volta, la collaborazione con gli attori del territorio che, sulla stessa scia della Rete, si occupano di valorizzare il ricco patrimonio culturale della nostra Valle. L’accordo di collaborazione, siglato con La Rotta dei Fenici, ci permette dunque di tessere nuove trame e avviare nuovi percorsi e sinergie con consapevolezza e responsabilità, base per una virtuosa promozione e fruizione che ci conduce verso lo sviluppo delle nostre comunità.”

