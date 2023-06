ASCOLTA L'ARTICOLO

L’ex sindaco Giuseppe Bica, dirigente provinciale del partito “Fratelli d’Italia”, ha vinto il ricorso contro l’attuale deputato regionale Nicolò Catania, ex sindaco di Partanna. Catania fa parte dello stesso partito di Bica. La comunicazione è arrivata stamattina via PEC sia agli avvocati di Catania che all’avvocato di Bica e la notizia si è subito diffusa. Per i giudici del Tribunale di Palermo che si sono pronunciati Catania sarebbe stato ineleggibile perché, al momento delle elezioni, ricopriva ancora l’incarico di presidente della SRR “Trapani Sud”, la società d’ambito che si occupa della gestione rifiuti. Il dispositivo dei giudici pone l’immediata decadenza da onorevole di Catania ma gli avvocati hanno già preannunciato ricorso in appello alla decisione dei giudici e, quindi, l’esecutività della decadenza verrà sospesa. Bica risulta il primo dei non eletti nella lista “Fratelli d’Italia” alle scorse elezioni regionali in provincia di Trapani.

