ASCOLTA L'ARTICOLO

Un appello a dare la propria disponibilità ad accogliere donne e bambini in fuga dall’incubo del conflitto tra Russia e Ucraina. A lanciarlo tramite la propria pagina Facebook è lo sportello antiviolenza “Cotulevi” di Castelvetrano che, nonostante ancora non sono stati attivati i corridoi umanitari tra Ucraina e Italia, vuole stilare un elenco di persone disponibili ad accogliere chi fugge dal territorio ucraino. «Vogliamo farci trovare pronti» chiarisce Vincenza Ippolito, delegata dello sportello. Per chi vuole comunicare la propria disponibilità ad accogliere chi, fuggendo dall’Ucraina raggiungerà l’Italia, potrà rivolgersi direttamente presso la sede dello sportello, ex palazzo Eca, in via IV Novembre (angolo via Saporito). Lo sportello rimane aperto il martedì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30.

AUTORE. Redazione