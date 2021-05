Continua domani, venerdì 14 maggio 2021, a Castelvetrano “l’Open day Drive in” per tutti i soggetti in target nella campagna vaccinale. L’iniziativa, messa in campo dall’Asp di Trapani per rendere agevole e facilitare le operazioni di somministrazione soprattutto ai soggetti più anziani e con difficoltà, si svolgerà dalle 9:00 alle 18:00 nel piazzale antistante il Comune nuovo, in via delle Rose, senza prenotazione.