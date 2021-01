Giorno 15 dicembre 2020, presso il gabinetto del Sindaco, alla presenza degli assessori e dei responsabili delle Direzioni organizzative competenti, si è tenuta una CONFERENZA DI SERVIZIO inerente la disciplina delle strutture temporanee, di chioschi/dehors, al fine di provvedere alla risoluzione delle problematiche inerenti casi di abusivismo e di evasione totale dei tributi, questioni che si protraggono da anni.

È stata istituita una task force (formata da un agente di polizia municipale, un tecnico ed un impiegato dei tributi) la quale dal 18 Gennaio effettuerà i sopralluoghi delle strutture, i casi verranno analizzati singolarmente affinchè si proceda, nel più breve tempo possibile, alla regolarizzazione delle attività. L’intento dell’Amministrazione è di concludere tale ricognizione entro il 31 gennaio e successivamente procedere alla messa in regola delle strutture secondo la normativa vigente. Il nostro territorio ha necessità di una riorganizzazione e di un’adeguata sistemazione delle strutture temporanee, quali i chioschi, per avviare un’operazione non solo di decoro ma anche di rispetto delle norme.