ASCOLTA L'ARTICOLO

Per abusi sessuali nei confronti di una minorenne avvenuta tre anni fa durante le lezioni di catechismo in parrocchia, la Procura di Gela ha chiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una persona. L’episodio è emerso di recente, grazie alla segnalazione del consultorio familiare di Gela cui la famiglia si era rivolta per dare assistenza alla minore. L’uomo è stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Gela. (ANSA).

AUTORE. Redazione