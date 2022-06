ASCOLTA L'ARTICOLO

Una Fiat Panda di colore chiaro, due donne, di cui una con giubbotto giallo che, con grinta nello slancio, abbandona lungo il ciglio di una strada di Tre Fontane un sacchetto nero dell’immondizia. Lo ha fatto con naturalezza, lei ha pensato, senza sapere che tra i cespugli c’era la fototrappola della Polizia Municipale che l’ha immortalata. A rendere pubblica la foto, con i visi oscurati, è stato il sindaco di Campobello di Mazara: «Ecco alcuni degli incivili che continuano a sporcare Campobello, determinando anche un inevitabile aumento della tariffa sui rifiuti», ha scritto sui social il primo cittadino, accompagnando quattro foto emblematiche. Questa delle due donne è una di queste.

Ma c’è anche quella di una macchina ferma con l’autista fuori l’abitacolo che i Vigili urbani hanno fermato mentre era intento a buttare rifiuti lungo il ciglio della strada. Per loro sono scattate le sanzioni da 300 a 600 euro. «Anche se si tratta solo di una minoranza di campobellesi incivili, sono continui e inquantificabili i danni provocati a carico dell’ambiente e dell’immagine del nostro territorio – ha scritto il sindaco – io stesso sono stato testimone di una persona colta in flagranza mentre si accingeva a lanciare un sacchetto sulla provinciale che collega Campobello con le frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola».

La Polizia Municipale negli ultimi giorni ha elevato 11 verbali per abbandono selvaggio dei rifiuti. «Considerato, tra l’altro, che con l’inizio della stagione estiva, nonostante il servizio di ritiro ingombranti sia garantito tramite prenotazione con numero verde, tante persone preferiscono abbandonare per strada anche i rifiuti ingombranti». Per il sindaco «stop tolleranza per chi ha scelto di stare dalla parte dell’inciviltà».

AUTORE. Max Firreri