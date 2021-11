ASCOLTA L'ARTICOLO

Venerdì 26 novembre, a Mazara del Vallo, A29 Energy Service Company sarà al centro di due importanti iniziative legate al tema del Superbonus 110%, misura di incentivazione per specifici interventi in ambito di efficienza energetica e antisismica.

È fissata per le ore 15:00 l’inaugurazione di 2 cantieri di riqualificazione energetica dei condomini denominati Progetto 2000A e Coop. Edil. 2000B, entrambi siti in via Santa Lucia 15, con il meccanismo incentivante del Superbonus 110%, che vede A29 Energy Service Company ricoprire il ruolo di General Contractor per la progettazione e realizzazione degli interventi di efficientamento energetico. Nello specifico gli interventi sulle parti comuni consisteranno nella realizzazione del cappotto termico sulle superfici verticali e orizzontali dell’involucro edilizio, e nella realizzazione di un impianto fotovoltaico per le utenze condominiali provvisto di batterie di accumulo, mentre per tutte le singole unità immobiliari si provvederà alla sostituzione degli infissi, alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione, all’installazione di sistemi di building automation, all’installazione di singoli impianti fotovoltaici con batterie di accumulo e all’installazione di colonnine di ricarica e-charge.

Tali lavori usufruiranno degli incentivi del Superbonus 110% e verranno realizzati dalla A29 Energy service Company con la formula della cessione del credito, che permetterà ai proprietari delle unità immobiliari di avere realizzati gli interventi progettati a costo zero.

Per l’occasione saranno presenti, oltre ai vertici della società A29, il Sindaco di Mazara del Vallo dott. Salvatore Quinci, il presidente del Consiglio Comunale Vito Gancitano, il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo Mons. Mogavero. Attesi alla inaugurazione anche gli On. Riccardo Fraccaro, ideatore della misura Superbonus 110%, l’On. Alfonso Bonafede, ex ministro della Giustizia e l’On. Vita Martinciglio. Al termine dell’inaugurazione alle ore 17:00 si terrà presso il Mahara Hotel di Mazara del Vallo un incontro/dibattito aperto a cittadini, imprese e professionisti, dal titolo: Superbonus 110% Opportunità e Criticità tra lavoro e rilancio dell’economia produttiva in cui il relatore sarà l’On. Riccardo Fraccaro.

AUTORE. Redazione