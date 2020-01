Con apposita determinazione, il presidente del Consiglio Comunale Patrick Cirrincione ha convocato una seduta del Consiglio Comunale per giorno 11 gennaio 2020 alle ore 9:30, che si terrà in via straordinaria in forma “APERTA” presso il Teatro Selinus.

All’ordine del giorno, le “Azioni a tutela dell’Ospedale di Castelvetrano”. E’ prevista la partecipazione delle associazioni e degli enti che durante tutto il 2019 si sono battuti in difesa del presidio ospedaliero.

Nella nuova rete aziendale ospedaliera il presidio di Castelvetrano viene “declassato”, mentre i consigli comunali delle amministrazioni comunali di tutto il Belice chiedono una deroga alla legge Balduzzi, per il mantenimento degli attuali standard sanitari sul territorio quanto meno soprassedendo, in attesa di altro intervento legislativo, dal trasferimento di reparti e/o dalla declassificazione delle strutture sanitarie attualmente presenti.