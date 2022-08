ASCOLTA L'ARTICOLO

Grande attesa per il Concerto solidale “Prenditi cura di me”. Una voce per i malati oncologici, per diffondere attraverso la musica e le parole un messaggio di coraggio, di speranza, di presenza, amore e vicinanza per chi soffre.

Organizzato dall’ associazione MUSICARTculture si svolgerà a Triscina di Selinunte presso il teatro Franchi-Ingrassia, martedì 16 Agosto alle ore 21,30. Francesca Impallari insieme alla figlia Martina Pagliarello accompagnati dalla loro band formata da Gaspare Federico, Francesco Federico, Francesco Critti, Giuseppe Campisi, Silvia Dolores, si esibiranno in un concerto musicale che toccherà le corde emotive di ognuno di noi, donandoci la possibilità di godere di musica arte e bellezza d’animo.

Special Guest della serata sarà la bravissima cantante Sofia Navetta. Il Concerto sarà presentato da Salvo Di Benedetto. Ad arricchire le scene saranno i ballerini professionisti

Anna Maria Gallo e Giovanni Di Maio. Interverranno: il responsabile del U.O di Castelvetrano il Dott. Liborio Di Cristina ed una rappresentanza dell’equipe medica del reparto oncologico.

L’ unione di Musica, canto ed intense emozioni rendono questo evento una preziosa serata di solidarietà da non perdere. Parte del ricavato sarà devoluto al reparto oncologia di Castelvetrano per l’acquisto di attrezzature mediche. L’evento è stato supportato da diverse associazioni del territorio: Palma Vitae, ProLoco selinunte Castelvetrano, Scatola del tempo, Progetti Del Cuore

AUTORE. Redazione