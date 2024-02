Motori che scorrazzano ad alta velocità e la paura, sempre dietro l’angolo, che può succedere un incidente. È la preoccupazione dei dimoranti e vacanzieri di via Malophoros a Triscina di Selinunte che lamentano cosa succede ogni estate in quella via. «Quel tratto di strada diventa una pista da corsa – racconta Enzo Cudia – e di notte dobbiamo assorbirci anche il rumore dei motori che corrono sino ad arrivare alla piazzola di sosta dell’ingresso Parco archeologico». Cudia spiega che più volte ha segnalato il problema alla Polizia municipale, «ho inviato anche una Pec al sindaco e al comandante dei vigili ma nessuno mi ha mai risposto». Il suggerimento più facile da parte dei dimoranti al Comune è quello di installare i dossi artificiali, un buon deterrente per chi è propenso a correre lungo quella via.