Andrà in scena sabato 29 luglio, ore 21, al teatro “Franco Franchi-Ciccio Ingrassia” di Triscina, la commedia brillante “Taxi a 2 piazze” di Ray Cooney, con la regia di Piero Indelicato. Sul palco: Alba D’Angelo, Anna Gelsomino, Joseph Gandolfo, Giovanni Firreri, Giacomo Mangiaracina, Ciccio Di Pane ed Enzo. La commedia, che in Italia è tra le più rappresentate con un’edizione storica della ditta “Dorelli Quattrini Brochard e Panelli” è un evergreen per il pubblico che conosce molto bene le vicende tragicomiche del tassista bigamo che deve tenere nascosto il suo segreto prima che sia troppo tardi. I biglietti sono disponibili in prevendita a 10 euro cliccando QUI.