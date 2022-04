ASCOLTA L'ARTICOLO

Anche quest’anno, nell’ambito degli interventi e dei servizi in favore delle categorie più deboli, il Comune di Castelvetrano intende provvedere alla collocazione di passerelle in legno sulle spiagge libere di Triscina e Marinella di Selinunte per facilitare l’accesso negli arenili alla persone con disabilità o con ridotte capacità motorie.

Verranno installate complessivamente n. 6 passerelle, una a Marinella di Selinunte presso lo scalo di Bruca e 5 a Triscina nei punti che saranno individuati come i più rispondenti alle necessità degli utenti richiedenti. Pertanto, al fine di identificare dette zone, i cittadini interessati sono invitati a presentare istanze al Comune, entro e non oltre il 20 maggio 2022, specificando le vie di Triscina in prossimità delle quali viene richiesta la collocazione delle passerelle.

E’ possibile inoltrare l’istanza anche tramite posta elettronica al seguente indirizzo: cchiaramonte@comune.castelvetrano.tp.it Per informazioni al riguardo, contattare la IX Direzione Organizzativa del Comune ai seguenti numeri telefonici: 0924 909240 – 0924 909239 – 347 5710527.

