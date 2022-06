Ztl e parcheggi a pagamento a Tre Fontane? Si inizia il 1° luglio. A confermarlo è stato il sindaco Giuseppe Castiglione. I due servizi sarebbero dovuti partire il 15 e 21 giugno ma l’Amministrazione ha scelto di posticipare soprattutto perché il servizio di gestione degli stalli a pagamento non è stato ancora affidato. Si deve espletare la gara che a giorni dovrebbe definirsi. E, mentre la stagione estiva è entrata nel vivo, il Comune fa i conti con l’avvio di alcuni servizi, come la Ztl e le strisce blu. Ma non solo. Perché è in corso la pulizia della spiaggia, la sistemazione delle aree verdi e il Comune deve fare i conti con gli abbandoni indisciplinati di rifiuti, ora anche sul lungomare.

«L’Amministrazione è sempre vicina alle esigenze dei cittadini e cerca sempre di tutelare l’interesse della collettività, nonostante spesso l’erogazione tempestiva sia ostacolata da problematiche tecniche, formali e finanziarie che stanno dietro il funzionamento della macchina amministrativa», ha detto il sindaco Castiglione.