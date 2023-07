ASCOLTA L'ARTICOLO

Velocipedi con pedalata assistita ma che, in effetti, sarebbero dei veri motorini. La Polizia Municipale di Campobello di Mazara, in un’operazione congiunta coi carabinieri, ne ha sequestrati 8 nella frazione di Tre Fontane. Il posto di blocco è stato attivato nei pressi della torre saracena e i mezzi sono stati bloccati mentre i proprietari a bordo percorrevano le strade della frazione senza pedalare ma solo usufruendo della forza del motore. I mezzi sono stati sequestrati a titolo cautelare e nei prossimi giorni saranno sottoposti a verifica tecnica presso un centro revisioni autorizzato. Secondo quanto prevede la legge i velocipedi non possono superare la potenza di 0,25kw e non possono superare la velocità di 25 km/h.

AUTORE. Redazione