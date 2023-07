ASCOLTA L'ARTICOLO

Un velista in difficoltà è stato salvato nei pressi del lido “Al Fierro 4” sul lungomare est di Tre Fontane, a Campobello di Mazara. Ieri l’uomo è uscito in mare per praticare il kite-surf. Il forte vento di maestrale invitava a qualche ora di sport tra vento e acqua. Ma, a qualche miglio lontano dalla costa, l’uomo ha riscontrato difficoltà nel rientrare a terra. Così gli assistenti bagnanti del lido si sono accorti di quanto stava accadendo e, dopo aver telefonato alla Capitaneria di porto di Mazara del Vallo, sono intervenuti con il pattino di salvataggio. A intervenire sono stati Francesco Puccio, Samuele Cucchiara e Michele Mangiaracina. L’uomo è stato così messo in salvo sul mezzo di salvataggio e condotto a terra.

AUTORE. Redazione