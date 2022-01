Sesta edizione del primo bagno dell’anno, questa mattina nella frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara, per il gruppo sportivo “Stanchi ma non troppo”. Vito Fazzuni, Enzo Basiricò, Piero Marino, Michele Lombardo e Giacomo Luppino come da tradizione, per il sesto anno consecutivo si sono tuffati nelle acque di Tre Fontane come segno augurale. «L’acqua era fredda ma non potevamo tirarci indietro nel mantenere la tradizione» spiega Vito Fazzuni. Il gruppo, dopo il bagno, hanno condiviso una fetta di panettone e un bicchiere di spumante presso lo stabilimento balneare “Monnalisa beach”. E bagno a mare per il primo dell’anno anche per Enzo Abbate che, nel tratto di mare antistante la torre saracena, s’è tuffato per augurare a tutti un buon anno. «Speriamo che il 2022 ci riservi salute e ci faccia superare questo momento difficile che stiamo vivendo» ha detto Enzo Abbate.

AUTORE. Redazione