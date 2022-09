ASCOLTA L'ARTICOLO

È servito per la raccolta fondi pro Rotary Fondation l’iniziativa “Una poesia per ogni autore”, svoltasi presso il lido “Gazebo” di Tre Fontane, a Campobello di Mazara, su iniziativa del Rotary Club di Salemi. Una serata di musica e poesie con la partecipazione di alcuni artisti del territorio. All’iniziativa sono stati presenti il Governatore eletto Goffredo Vaccaro, l’assistente Ludovico La Grutta, il delegato per la Rotary Fondation Giuseppe D’Angelo, il Presidente della Commissione di club per la Rotary Fondation Giuseppe Ferro.

AUTORE. Redazione