ASCOLTA L'ARTICOLO

In provincia di Trapani rimarrà esposta – come unica tappa – in piazza Favoroso nella frazione di Tre Fontane, a Campobello di Mazara, la mostra itinerante “Terremoti d’Italia”, organizzata dalla Protezione civile. Dal 12 maggio al 9 giugno la mostra rimarrà allestita nella piazza della frazione, dopo l’esposizione in piazza Unità d’Italia a Palermo. La mostra è stata già allestita a Villa Bellini di Catania. La mostra, organizzata con la collaborazione dell’associazione “Lares Italia”, rientra tra le attività della campagna di sensibilizzazione e informazione alla cittadinanza “2023 anno della prevenzione sismica in Sicilia”, promossa dalla Protezione civile della Presidenza della Regione.

L’obiettivo della mostra è fare comprendere cos’è un terremoto, cosa si può fare per ridurne le conseguenze in chiave di resilienza e capacità di risposta da parte di una comunità all’evento catastrofico. In particolare, grazie al simulatore della “stanza sismica”, sarà possibile vivere in loco l’esperienza delle scosse telluriche. Nelle attività divulgative e informative della mostra è coinvolto anche il volontariato locale di Protezione civile.

AUTORE. Redazione