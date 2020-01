Quarto appuntamento con il tradizionale bagno di Capodanno per il gruppo di sportivi “Stanchi ma… non troppo” che, stamattina, si è tuffato nelle acque del mare di Tre Fontane. Gli undici sportivi di Campobello di Mazara e Castelvetrano (c’erano anche due turisti in vacanza, Vincenzo Nicolello e Aurelio Hyerace) si sono dati appuntamento al lido “Monnalisa beach” per il consueto tuffo inaugurale in una soleggiata giornata invernale. Ospite d’eccezione il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione. A fine bagno, brindisi di buon 2020.