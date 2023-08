ASCOLTA L'ARTICOLO

Nella borgata di Tre Fontane, domani sera (lunedì 28 agosto), alle ore 22, si terrà inoltre il concerto del gruppo SPA Società per Azioni Music, che quest’anno raggiunge l’importante traguardo di 50 anni di carriera musicale dilettantistica (1973-2023). Lo storico gruppo musicale, di cui fanno parte Franco Messina (voce e percussioni), Marcello Romeo (tastiere), Pino Leggio (chitarre), Nicola Santangelo (basso) e Salvatore Orlando (batteria), si esibirà in un concerto che ripercorrerà i principali step della carriera musicale della formazione, attraverso cover e tributi dedicati a Lucio Dalla, Fabrizio de Andre’, PFM, Pino Daniele, Zucchero Fornaciari e ai Pink Floyd.

Alla serata parteciperanno amici musicisti che hanno collaborato con la SPA nel corso degli anni: Vincenzo Nicastro (batteria), Francesca Leo (Voce), Maria Teresa Clemente (violino), Sal di Stefano (tastiere), Francesco Critti (chitarre), Giacomo Bua (chitarre) e Jo Augello (sax), che coadiuveranno la storica band nell’esecuzione della selezione dei brani. Lo spettacolo sarà presentato da Stefania Renda, mentre l’organizzazione del palco sarà affidata al direttore Kiara Messina e all’assistente Lina Stabile, per la direzione artistica di Franco Messina e per quella musicale di Pino Leggio. Il concerto sarà promosso con il supporto del Gruppo Curaba. Per entrambi gli spettacoli, che fanno parte del palinsesto “Estate D’Amuri” promosso dall’Amministrazione guidata dal sindaco Castiglione e curato dall’ass. Gianvito Greco con la collaborazione dell’addetto all’organizzazione degli eventi Nino Centonze, l’ingresso sarà gratuito.

AUTORE. Redazione