Raccolta straordinaria di rifiuti, ieri a Torretta Granitola. Un gruppo di bambini, accompagnato dai genitori, in occasione della Giornata ecologica indetta dal Club nautico, col patrocinio del Comune, hanno raccolto circa 30 sacchi di plastica, vetro e carta. Il tratto di costa interessato è stato quello compreso tra il faro e l’ex tonnara, oggi sede dell’IAS-CNR. L’Amministrazione comunale ha messo a disposizione guanti, sacchi, rastrelli e mezzi per la raccolta. Una seconda giornata di raccolta avverrà nel mese di agosto, per ripulire un tratto di costa del versante ovest della borgata.

AUTORE. Redazione