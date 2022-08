ASCOLTA L'ARTICOLO

Simonetta Agnello Hornby presenta questa sera (17 agosto 2022) il suo libro “La Cuntintizza” al Club Nautico di TOrretta Granitola. L’evento è organizzato dal club service InnerWheel Selinunte Cave di Cusa in collaborazione con il Mondadori Point di Castelvetrano.

A partire dalle ore 19:00, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Campobello, Giuseppe Castiglione e della presidente del club Nina Pantaleo Di Maria, ci sarà l’incontro con la scrittrice che dialogherà con Antonella D’Angelo, medico e scrittrice.

Di origini palermitane, Simonetta Agnello Hornby vive a Londra dal 1972 ed è presidentessa del Tribunale Special Educational Needs and Disability e ha insegnato Diritto dei minori all’Università di Leicester. Il romanzo d’esordio La Mennulara, bestseller tradotto in 19 lingue, ha ricevuto il 7 giugno 2003 il “Premio Letterario Forte Village”. Nello stesso anno ha vinto il Premio Stresa di Narrativa e il Premio Alassio Centolibri – Un Autore per l’Europa ed è stata finalista del Premio del Giovedì “Marisa Rusconi”. Nel 2019 è uscita un’edizione rivista del romanzo, comprendente alcuni capitoli che l’autrice ha indicato come “perduti” in occasione della prima versione

AUTORE. Redazione