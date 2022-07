ASCOLTA L'ARTICOLO

Non ci sarà un casting ma si potrà partecipare direttamente alle riprese del nuovo videoclip. La cantante Rubina, al secolo Rubina Incamicia, non si smentisce e anche quest’anno tornerà a girare un nuovo videoclip trascinando nel ritmo scatenante del nuovo brano amici, simpatizzanti e anche vacanzieri e turisti che vivono nelle location da lei scelte. Quest’anno tocca a Torretta Granitola dove Rubina verrà ospitata dal bar “Ola Ola”, nella centralissima piazza Duca degli Abruzzi. Le riprese saranno effettuate giovedì 14 luglio: si inizierà alle 17 e continueranno sino a quando il set non sarà concluso. Il nuovo brano si intitola “Mojito e Coca-cola” e vedrà protagonisti Rubina e Pigi Barbera. Per far parte del cast non verrà richiesto nessun requisito particolare, tranne che indossare abbigliamento estivo (camice a fiori, cappelli di paglia e infradito). Dopo le riprese la festa continuerà con la musica dal vivo di Rubina.

AUTORE. Redazione