Screening cardiologici gratuiti in piazza a Torretta Granitola, venerdì 11 agosto, dalle ore 18. A fare tappa nella borgata marinara sarà il camper sanitario dell’associazione “Batticuore…batti”, al cui interno si potranno fare i controlli cardiologici di rito. Il presidente dell’associazione, Gaspare Rubino, terrà una breve relazione sul tema “Emergenze cardio-vascolari” e poi, per gli over 40, verranno effettuati i controlli gratuiti. Il camper è stato acquistato dall’associazione grazie a una donazione di Unicredit e, dal prossimo anno scolastico, girerà tra gli istituti scolastici della provincia per effettuare gli screening sugli studenti.