ASCOLTA L'ARTICOLO

Un ciclo di incontri per scoprire le città della provincia, con l’occhio critico degli architetti. Si chiama “Passeggiando nella città: architettura da leggere” l’iniziativa che debutta domenica 26 marzo a Campobello di Mazara su iniziativa dell’Ordine degli architetti della provincia di Trapani. Campobello sarà la prima tappa del ciclo, che continuerà poi con Alcamo, Trapani e Marsala. All’iniziativa collabora la Fondazione architetti nel Mediterraneo “Francesco La Grassa”. «La scelta di iniziare proprio a Campobello non è stata a caso – spiega Giuseppina Pizzo, presidente dell’Ordine – perché qui ci sono le Cave di Cusa, luogo d’interesse straordinario spesso in ombra rispetto alla visita ai templi di Selinunte».

Gli architetti – se ne aspettano circa 50 da tutta la provincia – visiteranno di mattina (dalle 9,30) la chiesa madre, col saluto del sindaco Giuseppe Castiglione, gli interventi dell’architetto Maurizio Agola e di don Pietro Pisciotta. Poi a piedi proseguiranno per la visita della torre dell’orologio e della chiesa dell’Eremita. Poi visita al Museo della civiltà contadina del baglio Florio delle Cave di Cusa, con l’intervento del presidente della Pro Loco Max Firreri e tappa all’area archeologica con Luigi Lentini, consulente del Parco archeologico di Selinunte.

AUTORE. Redazione