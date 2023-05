Si terrà sabato 20 maggio, con raduno presso il piazzale cantina Zangara di Castelvetrano, ore 16,30, l’escursione al vallone Zangara organizzato nell’ambito di “Castelvetrano da scoprire” promosso da un cartello di associazioni. Il sito del Castello della Pietra e del canyon vallone Zangara riveste un interesse straordinario per l’importante stratigrafia geologica e per la ricchezza del paesaggio naturale. Il sito è stato abitato sin dall’antichità in età preistorica, sul pianoro isolato si trovano resti di mura che hanno fortificato questa parte e dato il nome “Castello della Pietra” all’area e nelle vicinanze sono visibili le tracce di capanne circolari che fanno ritenere possa aver ospitato un villaggio.

Il vallone di Zangara presenta all’interno una folta macchia mediterranea ed una importante stratigrafia geologica, in alcune zone visibile, che rendono il sito di notevole interesse geologico, naturalistico e archeologico. Il sito si trova in corrispondenza di un canyon denominato vallone Landro, attraversato dalle acque dell’omonimo affluente minore del fiume Belìce, che vi penetra attraverso due piccole cascate, una posta nella parte superiore dell’impluvio stesso, la seconda a delimitare il vallone Zangara vero e proprio. Per partecipare è necessario aderire entro mercoledì 17 chiamando al 3286139993 oppure 3338522540. C’è anche la possibilità, a fine escursione, di poter partecipare alla cena presso il baglio Vecchio con un costo di partecipazione di 25 euro.