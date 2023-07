Musica jazz, incontri con archeologi e conversazioni con filosofi conosciuti. Ce n’è per tutti i gusti nella stagione estiva del Parco archeologico di Selinunte che quest’anno rimarrà aperto sino alla mezzanotte. I week-end interessati sono quelli fino al 23 luglio e poi dal 28 luglio, ogni sera per tutta l’estate. L’apertura del cartellone è prevista venerdì 14 luglio, alle ore 21,15, all’Acropoli con “Elena tradita” interpretata da Viola Graziosi, nell’ambito della rassegna “Teatri di pietra”. Altri sei i titoli della rassegna: dalla fortunata riduzione per la scena di “Novecento” di Alessandro Baricco che ha fatto sua Sergio Vespertino (19 luglio), agli esilaranti “Menecmi” di Plauto di Vanlab, con Andrea Pacelli e Ivan Graziano (25 luglio); a “Terra Piatta Eratosthenes”, teatro danza, creazione del direttore artistico Aurelio Gatti sulle musiche di Marco Schiavoni, con Carlotta Bruni (29 luglio); al ritorno della Bottega del Pane di Cinzia Maccagnano con i primi due capitoli dell’”Orestea. Agamennone e Coefore” (4 agosto): dalla collaborazione con l’Agricantus nasce “Plays Ennio Morricone” (10 agosto), nuovo esperimento di Sergio Vespertino sulle musiche dell’armonicista (e appassionato cultore di Morricone) Giuseppe Milici in quartetto. Questa sezione si chiuderà il 19 agosto con “Clitennestra” interpretata da Carlotta Bruni, regia di Sebastiano Tringali dal testo di Alma Daddario.