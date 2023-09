ASCOLTA L'ARTICOLO

Venerdì 15 settembre alle ore 17.30 presso il Baglio Florio del Parco Archeologico di Selinunte si terrà un evento dedicato alla “Archeologia Subacquea” nell’ambito del Progetto Erasmus+ U-MAR “Enhancing underwater archeology to make it an innovative tool for developing sustainable & creative tourism”, coordinato dalla Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa. L’iniziativa ha lo scopo di presentare i risultati del progetto e di proporre una riflessione sulla Archeologia subacquea e alle opportunità che da questa derivano a livello culturale e turistico.

Oltre al Direttore del Parco, Felice Crescente, interverranno il Direttore della Rotta dei Fenici, Antonio Barone, il Soprintendente del Mare della Regione Siciliana, prof. Ferdinando Maurici (che parlerà di Porti e approdi nella Sicilia di Idrisi), il prof. Jon Albers, Professore di Archeologia classica presso la Ruhr-Università di Bochum (Germania) (che parlerà di Porti e approdi nel Mediterraneo antico), l’archeologo subacqueo Fabio Amato, dei Gruppi Archeologici d’Italia, e Consigliere del Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento (che parlerà dell’ Archeologia subacquea come strumento di valorizzazione dei territori). Sarà anche proiettato un video inedito con intervista anche al prof. Sebastiano Tusa.

Il progetto U Mar vede partner oltre alla Rotta dei Fenici anche la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana (Italia), International Center Underwater Archaeology di Zara (Croazia), il Consorzio CEIMAR di Cadice (Spagna), l’Ente del Turismo di Pafos (Cipro), la Camera di Commercio di Madeira (Portogallo), Argo società di consulenza (Italia). Il progetto si concluderà a gennaio 2024 e ha come obiettivi la elaborazione di nuove figure professionali legate alla valorizzazione del patrimonio subacqueo, la creazione di una piattaforma educativa tramite cui seguire percorsi professionalizzanti nel settore e un modello di realizzazione di Centri di Interpretazione sul patrimonio culturale e naturale.

Per tale occasione sarà anche presentata la pubblicazione “I GRECI DI SICILIA LE CITTÀ”

del prof. Giovanni Di Stefano, della Università della Calabria e Università Tor Vergata Roma, e con le fotografie del Patrimonio monumentale e del paesaggio di Luigi Nifosì, edito da Abulafia per La Biblioteca BAPR – Banca Agricola Popolare di Ragusa. Ne parleranno l’autore, il Prof. Massimo Cultraro, CNR e Università degli Studi Palermo, Carmelo Arezzo, Presidente della Fondazione Cesare e Doris Zipelli.

AUTORE. Redazione