Tenere conto delle richieste dei propri cittadini in merito alla critica situazione in cui versano alcune strade di Marinella di Selinunte. È quello che chiede il movimento “Castelvetrano giovani” al sindaco Enzo Alfano. L’attuale situazione in cui versa il depuratore comunale di Selinunte è nota: l’impianto scivola pian piano verso mare e la stessa via d’accesso alla Riserva è stata interessata non solamente dalla rottura di una condotta ma anche di leggeri smottamenti.

A monte del depuratore, nelle vie Sileno, Prometeo e Patroclo, traverse della via Pindaro, si registrano frane e cedimenti del fondo stradale. «Gli effetti di questi smottamenti sono evidenti anche guardando le case nelle immediate vicinanze, che presentano evidenti segni del movimento del terreno», scrivono gli aderenti al movimento, evidenziando il rischio che questi danni potrebbero anche interessare le civili abitazioni. Da qui la richiesta al sindaco di «mettere in atto le opere necessarie, utilizzando i fondi stanziati dalla Regione, per la messa in sicurezza dell’area», concludono.