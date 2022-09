ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Parco archeologico di Selinunte aderisce alle Giornate europee del Patrimonio, aprendo stasera (24 settembre, dalle 20 a mezzanotte) il sito a prezzo simbolico. CoopCulture ha organizzato due esperienze didattiche per le famiglie e i bambini, tra racconti di archeologi e giochi che hanno come tema il rispetto dell’ambiente. Stasera (sabato 24 settembre) alle 20,30 e alle 21,30 sono state organizzate visite guidate alla mostra Ars Aedificandi organizzata da MondoMostre, che racconta i cantieri dell’antichità.

I templi erano progettati senza lasciare nulla al caso: un archeologo svelerà le tecniche utilizzate per la costruzione dei templi e le macchine impiegate per sollevare e trasportare gli elementi architettonici. Per i bambini domani (domenica 25 settembre) alle 11,30, è stato pensato un laboratorio sul riciclo a partire dalle antiche anfore recuperate in mare. Al tramonto sulla collina orientale, una lezione di yoga di Sicani Outdoor e Bindu Yoga & Ayuverda Studio di Agata Romeo.

Info e biglietti su www.coopculture.it

AUTORE. Redazione