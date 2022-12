ASCOLTA L'ARTICOLO

Una messa in memoria di Maria Amatuzzo sarà celebrata domani, venerdì 30 dicembre, alle ore 18 nella parrocchia Sacro Cuore di Maria di Marinella di Selinunte. A celebrarla sarà don Gaspare Tortortici. L’iniziativa della celebrazione è partita dal sindaco Enzo Alfano. L’Amatuzzo è stata uccisa a coltellate dal marito Ernesto Favara all’interno della loro casa di via Cassiopea a Marinalla di Selinunte. «La santa messa vuole essere un momento di preghiera presso la comunità dei selinuntini dove la signora viveva – ha detto il sindaco Enzo Alfano – l’occasione vuole essere quella di una riflessione cristiana ma anche civica su quanto accaduto». Il sindaco ha chiarito che la coppia «era già in difficoltà, ma quanto accaduto ha alcuni aspetti che ci dovrebbe vedere più attenti, creando presupposti di prevenzione», ha concluso il sindaco.

AUTORE. Redazione