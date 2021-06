Giovedì primo luglio 2021 alle ore 19:00 s’inaugura a Selinunte nel Giardino delle Sculture di Pensiero Contemporaneo l’opera Terre in moto, realizzata dallo scultore racalmutese Giuseppe Agnello. Restaurata grazie al sostegno economico della Fondazione Antonio Presti, la grande opera polimaterica entra a far parte della collezione permanente che il Giardino prospicente l’ingresso al Parco Archeologico offre ai turisti e agli abitanti del territorio.

A organizzare l’evento è l’associazione “Selinunte Cunta e Canta”, insieme alla “Rete Museale e Naturale Belicina” e a “Fiumara d’Arte”, accomunati dall’obiettivo di far conoscere il panorama dell’Arte contemporanea in Sicilia. L’iniziativa è patrocinata dal “Comune di Castelvetrano” e dal “Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa Vincenzo Tusa”.

In giorno prima, 30 giugno 2021, alle ore 18:00 si inaugura la mostra ‘Geografie Antropiche’ dello stesso artista al Momentum Bio-Resort. La mostra curata da Giuseppe Maiorana negli spazi dell’elegante baglio sarà visitabile non solo per i clienti del Momentum Resort sino al 15 settembre del 2021 e offrirà l’opportunità di apprezzare le opere dello scultore di Racalmuto, docente all’Accademia di Belle Arti di Palermo, tra gli artisti siciliani più apprezzati.