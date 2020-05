Il territorio selinuntino ospiterà dal 9 all’11 ottobre 2020 l’evento clou delle GIORNATE NAZIONALI DI ARCHEOLOGIA RITROVATA, dei Gruppi Archeologici d’Italia. Si tratta di un importantissimo evento che ha già ricevuto numerose medaglie della Presidenza della Repubblica e che ha il patrocinio del MiBACT. Una manifestazione che promuove la valorizzazione e la tutela dei beni culturali cosiddetti “minori” che rischiano di essere abbandonati e cancellati dalla memoria storica degli uomini.

L’appuntamento nazionale annuale dei Gruppi Archeologici questa volta sarà ospitato dal Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria e dall’intera “chora selinuntina”, tra Campobello di Mazara, Castelvetrano, Sambuca di Sicilia e Menfi, e vedrà la presenza dei volontari dei G.A. da tutta Italia. L’evento si articolerà in visite, esposizioni, dibattiti e incontri itineranti, osservando le direttive che limiteranno gli assembramenti e i rischi connessi al Covid19. Ma sarà anche l’occasione per presentare interessanti casi di studio sulla valorizzazione del patrimonio culturale anche in conseguenza delle mutate condizioni di fruibilità dei giacimenti culturali. Per il territorio interessato una importante opportunità per rilanciarsi dal punto di vista del turismo culturale integrato ed esperienziale, della creatività, delle nuove modalità di cooperazione pubblico-privato.

Ciò sarà possibile già nella organizzazione dell’evento, che è stato proposto dal Gruppo Archeologico Selinunte e pienamente condiviso dal Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria. Si invitano le aziende che vorranno collaborare sia per fornire servizi di accoglienza, sia per sostenere l’iniziativa ad inviare una email a ARSelinunte2020@gmail.com.

I Gruppi Archeologici d’Italia stanno sviluppando inoltre altre importanti iniziative connesse al Parco Archeologico di Selinunte tra cui Campus e Laboratori aperti ad archeologi e ad appassionati, anche per il patrimonio subacqueo.

GIORNATE NAZIONALI DI ARCHEOLOGIA RITROVATA GRUPPI ARCHEOLOGICI d’ITALIA PREMIATE CON MEDAGLIE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA e PATROCINATE DAL MIBACT

Per ulteriori informazioni ARSelinunte2020@gmail.com

Info: www.gruppiarcheologici.org email: moroni.gaditalia@gmail.com parco.archeo.selinunte@gmail.com