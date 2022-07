ASCOLTA L'ARTICOLO

Domenica la frazione di Marinella di Selinunte ospiterà le “Gare regionali di primo soccorso – Memorial Marcello Giuffrida” della Croce Rossa Italiana. L’evento torna a organizzarsi dopo l’ultima edizione del 2019 che si svolse a Caltanissetta. Poi la pandemia ha bloccato tutto. Quest’anno le Gare tornano a organizzarsi e il Comitato di Castelvetrano ha candidato Marinella di Selinunte scelta per questa edizione che segna la ripartenza. «Da tempo promuovevamo la candidatura della nostra frazione – spiega il Presidente del Comitato Cri di Castelvetrano Giuseppe Cardinale – e ora il Comitato regionale ha detto sì». Sono otto gli scenari che verranno ricreati in tutta la borgata.

Otto squadre (formate da 6 volontari ciascuna) si contenderanno la vittoria delle Gare. Camminando a piedi – con partenza alle ore 8 dalla scuola elementare e con arrivo al Parco archeologico – le squadre con volontari dotati di corso base di soccorso, saranno coinvolte in eventi di soccorso che sconoscono. Quindi si troveranno a intervenire per soccorrere feriti e persone coinvolte in eventi straordinari. La premiazione è in programma alle ore 20 nella zona dell’Acropoli del Parco archeologico di Selinunte.

AUTORE. Redazione