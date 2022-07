Il parco archeologico più grande d’Europa ospita l’artista di musica elettronica più importante al mondo. A Selinunte arriva Paul Kalkbrenner per Musica e Legalità – il grande evento ideato da Unlocked Music Festival insieme a Valeria Grasso, testimone di giustizia e rappresentante del Ministero della Salute -che il prossimo 13 agosto porterà sul palco (come ormai da nove anni a questa parte) grandi artisti internazionali per affrontare attraverso il linguaggio universale della musica temi come la legalità, l’ambiente, la salute e la valorizzazione del territorio.

Per celebrare il ritorno di un festival musicale all’interno di un luogo che già dall’antica Grecia era conosciuto per le performance musicali e artistiche, un video – prodotto da Just Maria, diretto da Alessandro Albanese con la direzione della fotografia di Giuseppe Pignone e le coreografie di Giuseppe Muscarello – mette in scena un tributo che unisce la storicità del luogo alla musica elettronica.

Protagonisti sono alcuni attori-ballerini di musica contemporanea che, spinti dal forte richiamo del parco archeologico di Selinunte, si riuniscono all’interno del tempio di Hera per fondere i rispettivi stili in una danza corale. Attraverso una forte spinta estetica, con il solo movimento del corpo, celebrano il legame tra la tradizione più antica e la musica più moderna, quella appunto di Paul Kalkbrenner.

AUTORE. Redazione