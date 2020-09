E’ l’area monumentale di Selinunte l’11° tappa dell’’evento podistico di 970 km lungo il perimetro della Sicilia, patrocinato dal Comune di Gela e dalla Regione Siciliana, ideato e organizzato dai due podisti gelesi Giuseppe Veletti e Antonio Tallarita, presidente della ASD Grren & Sport Promotion di Gela.

Nella giornata del 15 settembre 2020 alle ore 18.00 gli atleti partecipanti percorreranno l’area archeologica con le sue maestose bellezze monumentali e paesaggistiche, percorso alla fine di cui verrà designato un vincitore, così come per ognuna delle 14 tappe della costa siciliana. Un momento di aggregazione sportiva si pone quale occasione per nuove modalità di gestione dei luoghi della cultura. Gli spazi territoriali dell’Area monumentale di Selinunte ben si prestano a circuiti che incentivano la conoscenza dell’archeologia e del paesaggio, dell’Architettura e del paesaggio e delle colture antiche dei grani, dei vitigni e degli oli.