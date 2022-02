ASCOLTA L'ARTICOLO

L’ultima tappa di ospitalità per i bambini della scuola dell’infanzia di Marinella di Selinunte è ora la canonica della parrocchia Sacro Cuore di Maria della borgata. A dare piena disponibilità per la classe di 10 bambini è stato il parroco don Gaspare Tortorici che, finiti i lavori di ristrutturazione, ha subito offerto l’ampio salone all’Istituto “Capuana-Pardo”, col grazie accorato della dirigente scolastica Vania Stallone.

Una lunga storia quella del plesso scolastico “San Giovanni Bosco” di Marinella di Selinunte dove studiano gli alunni della scuola elementare. Il Comune avrebbe dovuto realizzare una nuova aula in coibentato per i bimbi dell’Infanzia grazie ai fondi donati dai deputati regionale M5S ma i lavori non sono stati ancora conclusi. E così i bambini della scuola dell’infanzia hanno iniziato a fare i pellegrini per la borgata. Dapprima li ha ospitati Orazio Torrente nella sala conferenze dell’hotel Admeto. Dopo alcuni mesi hanno dovuto trovare ospitalità presso l’hotel Garzia. Poi, dopo le vacanze di Natale, i bimbi si sono ritrovati ancora una volta senza un’aula, seppur di fortuna. Ora l’accoglienza in parrocchia e, intanto, i lavori per l’aula in coibentato si sono fermati. La ditta incaricata ha rinunciato e il Comune sta provvedendo a un nuovo preventivo e a dare l’incarico a una nuova ditta.

AUTORE. Redazione