L’arrivo del mezzo anfibio al porto di Marinella di Selinunte, nella tarda mattinata di oggi, ha rincuorato i pescatori della borgata che, con attenzione, stanno seguendo tutte le fasi dei lavori che si stanno svolgendo all’infrastruttura. Il mezzo è arrivato da Lodi a bordo di un carrello speciale e già domani dovrebbe entrare in funzione per dragare il porto, togliendo sabbia e posidonia che si è posizionata sul fondo del porto, bloccando, di fatto, l’ingresso delle imbarcazioni.

Quest’ultimo stralcio di lavori riguarda un nuovo intervento predisposto sempre dall’Assessorato regionale alle infrastrutture, a integrazione del primo appalto affidato alla “Cedit srl” per la realizzazione della nuova banchina in cemento lato monte e la rimozione di una parte della posidonia accumulata in un angolo del porto. Con questi lavori integrativi, oltre il dragaggio del porto, è stato possibile rimuovere la rimanente parte della posidonia spiaggiata e stoccarla, temporaneamente, presso il Polo tecnologico di contrada Airone di Castelvetrano.

AUTORE. Redazione