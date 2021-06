Dopo la ‘’festa della musica 2021’’ di domenica scorsa, giovedì torna la musica al Parco archeologico di Selinunte. Alle 21 si terrà il concerto “La suite dei templi” con l’orchestra sinfonica e jazz dell’Istituto “A. Toscanini”, diretta da Alberto Maniaci e con la partecipazione dei performers della Casa del Musical di Agrigento diretti da Marco Savatteri. Quella a cui daranno voce coi loro strumenti sarà una composizione inedita scritta per Selinunte.

«A breve sara comunicata la data delle aperture serali per l’area monumentale di Selinunte dalke 22 alle 24– spiega il direttore del Parco Bernardo Agrò – che si unisce già al noto brand “Crepuscoli a Selinus”, iniziativa semplice e naturale che partendo dall’osservazione e godimento del paesaggio al tramonto, fa da scenario a rappresentazioni musicali E teatrali. È prevista anche la possibilità di gustare i prodotti antichi del parco, grani, vino e olio, Protagonisti delle “colture culturali, impianti storici recuperati scientificamente dalle fonti».

Il concerto dell’orchestra dell’Istituto “A. Toscanini” sarà, dunque, la prima occasione d’apertura serale del Parco. «Stiamo predisponendo nuovi percorsi di visita del Parco, che danno una più ampia e significativa conoscenza e fruizione dello spazio monumentale incrementando in questo modo i tempi di permanenza del visitatore nell’area , incuriosito dalle nuove scoperte e dalle nuove scelte di ricerca che il Parco ha condotto – ha detto ancora Agrò – .E’ infatti in atto una grande campagna di scavo, di chi si darà divulgazione prossima, attraverso il coinvolgimento delle grandi Università in concordanza e in grande coesione con la direzione del Parco».