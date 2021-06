Apre oggi a Marinella di Selinunte ‘La Beverìa’ il nuovo locale sito in via Marco Polo. Il proprietario Alessandro Ampola, già proprietario dello Spazio Retrò di Castelvatrano, decide di puntare anche nella borgata con un nuovo locale che propone un’offerta di birre e vini di alta qualità, con particolare attenzione per i prodotti artigianali e del territorio. Non mancheranno etichette nazionali ed internazionali, vini naturali e biologici e ottimi drink.

Un punto di riferimento per gli amanti del buon bere, che vi aspetta già questo pomeriggio alle ore 16:30, con un DJ set che accompagnerà i momenti dei clienti tra un calice ed un sorriso! “Investire a Selinunte è da sempre un sogno per me – racconta Alessandro – il territorio nel quale sono cresciuto e dove ho deciso di portare la mia esperienza. Sperando di poter contribuire ad una ripresa tanto meritata per la nostra terra. Ho sempre investito sul nostro territorio e spero che tante altre persone possano fare lo stesso”